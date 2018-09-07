Barbaros Şansal: Türkiye'de can güvenliğim yok

Barbaros Şansal Twitter hesabında 19 Eylül'de İzmir'de gerçekleşecek gösterisini iptal ettiğini "19 Eylül, Çarşamba İzmir Suat Taşer sahnesindeki gösterimi T.C. de can güvenliğim ve ifade özgürlüğüm kalmadığına olan inancım nedeni ile iptal ediyorum. Umarım bir gün özgür ve demokratik bir ortamda… Özrümün kabulü dileği ile" mesajıyla duyurdu.

Şansal, Kuzey Kıbrıs'ta gittiği bir restoranda, haraç kesmekten yargılanan Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü'nün "Sosyal medyadan küfrettiğin yerde ne işin var?" tepkisiyle karşılaşmıştı.

Sözlü tacize uğrayan Şansal, olaya ilişkin şikayette bulunacağını bildirmişti.