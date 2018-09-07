Sporcu gıdalarına inceleme: Sınırlama getiriliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, gereğinden fazla kullanıldığında ciddi sağlık sorunlarına neden olan sporcu gıdalarını mercek altına aldı.

Bakanlık hazırladığı yeni tebliğ taslağı ile sporcu gıdalarında bulunan ve yağsız kas kütlesi oluşturan “kreatin monohidrat”a sınırlandırma getirirken, bu gıdalarının etiketine de “kafein içeren gıdalarla kullanılamaz” yazdıracak.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre Vücut geliştirme amaçlı kullanılan ilaçlar ve takviyeler bir süre sonra ve özellikle fazla kullanıldıklarında böbrek hastalığı başta olmak üzere, tümörsel vakalar ve kalp krizi gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu sorunun önüne geçmek için çalışma başlatan Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Sporcu Gıdaları Tebliği’nde değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Kreatin Monohidrat, yağsız kas kütlesi oluşturmak, egzersiz performansını en üst düzeye çıkarmak ve kas gücünü arttırmak isteyen insanlar tarafından kullanılan takviyelerden biri. Sporcular için tavsiye edilen günlük en fazla kullanım 5-6 gram. Bu miktarı normal yollardan elde etmek için günde 6 kilo et yemek gerekiyor. Kreatinin yüzde 95’i kaslarda depolanıyor. Taslağa göre, spor gıdalarında, önerilen günlük kullanım dozu 3 gramı geçmeyecek şekilde kreatin monohidrat kullanılabilecek. Kullanılacak kreatin monohidratın saflık kriterleri, ulusal veya uluslararası belirlenen kabul edilir saflık kriterlerine uygun olacak. Kreatin monohidrat içeren sporcu gıdalarının etiketinde, kafein içeren gıdalarla birlikte alınmaması gerektiğine dair uyarı yer alacak.