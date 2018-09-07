Otokar'dan yeni Halil Ünver açıklaması

Bostancı açıklarında yaşanan helikopter kazasıyla ilgili OTOKAR'dan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

Bugün yaşanan helikopter kazasında şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Halil İ. Ünver ve pilot Sayın İsmet Öztürk'ün yaralandığı bilgisini üzülerek öğrendik. Tedavileri devam etmekte olup, konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Sayın Ünver ve Sayın Öztürk'e acil şifalar dileriz.

OTOKAR'dan yapılan ikinci açıklamada şöyle; "Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Satın Halil İ. Ünver'i, bugün İstanbul Bostancı'da meydana gelen helikopter kazası sonrası tedavi altına alındığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın kaybettiğimizi üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Derin bir üzüntü içerisindeyiz. ailesine, çalışma arkadaşlarımıza ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz"