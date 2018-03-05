MEB’den çok tartışılacak 'yerli ve milli' program!

MEB’in ilginç uygulamalarına bir yenisi daha ekleniyor. Ders kitaplarındaki intihal ve hataları bulması için tasarlandığı söylenen intihal.net programının tanıtımında ilginç ifadelere yer verildi.

MEB’in ilginç uygulamalarına bir yenisi daha ekleniyor. Ders kitaplarındaki intihal ve hataları bulması için tasarlandığı söylenen intihal.net programının tanıtımında program sayesinde 'FETÖ ve PKK mesajlarının deşifre edileceği ve KHK ile ihraç edilenlerin katkı koyduğu kitapların tespit edileceği'nin söylenmesi dikkat çekti.

Son yıllarda ders kitaplarında yaşanan skandallarla adından sıkça söz ettiren MEB, rutin bir uygulama olan hataların düzeltilmesi ve intihallerin engellenmesi gibi görevlerini yerine getirecek bir program için Fırat Üniversitesi ile anlaştı.

YERLİ VE MİLLİ AMA ÇALIŞMIYOR

Programın ilk testleri sırasında 1522 kitapta 32 bin 900 hata tespiti yapıldığını belirten Fırat Üniversitesi yetkililerinin bu testleri manuel olarak hocalara tek tek yaptırması ise program hakkında soru işaretleri yarattı. İlk yıl MEB’e hibe edilecek olan programın ne kadara MEB’e satıldığı ise MEB’in açıklamasında belirtilmiyor. Henüz kendi kendine tarama yapamayan bu programın yerli ve milli olmak dışında herhangi bir özelliği bulnmuyor. Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Bedri Özer ise, yabancı intihal programlarının Türkiye’deki verilere ulaşmasının oldukça tehlikeli olduğunu belirterek bundan sonra yerli ve milli olan bu programla oldukça stratejik bir hamlenin altına imza attıklarını savundu. (ileri haber)