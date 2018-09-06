Şarbon alarmı: Bir ilde daha karantina kararı!

Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklardan biri olan şarbonun sıklıkla gündeme gelmesi vatandaşları paniğe soktu. İthal hayvanlarla beraber Kurban Bayramı sonrası ortaya çıkan şarbon vakaları, Bitlis’te de görüldü.

Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinde meydana gelen şarbon vakasında, bir hafta içerisinde 81 büyükbaş hayvan telef oldu. İlçe karantina altına alındı. Diğer yandan İstanbul’da Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurması üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, 48 kişi muayene ve tetkik amacıyla hastaneye davet edildi, 6 kişide deri şarbonu vakası görüldü. Bakanlık, tedavinin ardından 6 hastanın da taburcu edildiğini bildirdi.

81 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Milli Gazete’den Kemal Sala’nın haberine göre Bitlis Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesindeki yetkililerden alınan bilgiye göre, Güroymak ilçesinin Günkırı beldesinde görülen şarbon vakasında, bir hafta içinde 81 büyükbaş hayvan telef oldu. Beldede bulunan bütün büyükbaş hayvanlara aşı yapılırken, şarbonun beldeye yakın yerlere sıçramaması için ilçe ve köylerinde bulunan tüm büyükbaş hayvanlara da aşı yapılacağı belirtildi. Ayrıca karantina altına alınan ilçede, hayvan giriş ve çıkışları jandarma kontrolünde yapılıyor. Meralarda hayvan otlatma yasaklanırken, ilçede et ve süt ürünlerinin satışı yasaklandı.

İTHAL HAYVANLARDAN BULAŞMIŞ OLABİLİR

Elazığ İl Tarım Müdürlüğü’ne gönderilen numunelerden sonra hayvanların telef olmalarının sebebinin şarbon hastalığı olduğu kesinleşti. Hastalığın tam olarak neyden bulaştığı ise bilinmiyor. Belediye yetkilileri, beldenin Muş sınırında bulunan otlak alanlara gelen ithal hayvanlardan hastalık kaptıkları şüphesi üzerinde duruyor. Pazartesi günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelen yetkililer, aldıkları numuneleri Diyarbakır’a götürerek incelemede bulunacak. Yapılan incelemenin ardından şarbonun hayvanlara nasıl bulaştığı belirlenecek. Ayrıca Güroymak Devlet Hastanesi’nden alınan bilgiye göre, şu ana kadar şarbon hastalığı ile ilgili hastaneye de herhangi bir şikâyet olmadığı bildirildi.