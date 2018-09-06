Türkiye'nin konuştuğu baba-kız hakkında karar

İcra memurları tarafından babasından alınarak velayetinin olduğu annesine verilen talihsiz küçük Yağmur bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Yağmur'un velayeti geçici olarak babasına verildi.İcra memurları tarafından babası Metin Ç.’den alındığı sırada çekilen video görüntüleriyle Türkiye gündemine oturan küçük Yağmur anne Züleyha Ç. ve babası Metin Ç. ile birlikte bir kez daha Bakırköy Adliyesi’ne geldi.

Duruşma sonrası Yağmur’un velayeti geçici olarak babasına verildi.

‘ANNESİ DÖVÜYOR' DİYE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz hafta kızı Yağmur Ç.’nin annesinden şiddet gördüğü gerekçesiyle Metin Ç. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Bürosu’na giderek suç duyurusunda bulunmuştu. Yağmur’un Bağcılar Çocuk Büro Amirliği’nde annesinin kendisine şiddet uyguladığına ilişkin ifade vermesinin ardından savcı, tedbiren geçici velayetin babaya verilmesini isteyerek dosyayı Bakırköy 2. Aile Mahkemesi’ne göndermişti.

Aile Mahkemesi de bu gelişmelerin ardından Yağmur’un uzman pedagoglar eşliğinde, anne ve babanın ise uzman psikologlar nezaretinde ifadelerinin alınarak dosyaya gönderilmesini istemişti. Bu karar doğrultusunda Yağmur anne ve babasıyla birlikte Bakırköy Adliyesi’ne gelerek hakim karşısına çıktı.