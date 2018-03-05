EMEP’ten tehdide suç duyurusu

EMEP İl Başkanı Avukat Sevil Aracı, bir üyelerinin İnönü Parkı’ndan geçerken, polislerce önü kesilerek, “Attığınız her adımı biliyoruz, sizi sürekli takip edip, dinliyoruz. Genelkurmay’ı kaldırdık, siz bizim için toz zerreciği dahi değilsiniz. Bildiri dağıtmaktan da vazgeçin, bundan sonra Evrensel Gazetesi okumayı da bırakın. Sizin için iyi olmaz, üniversiteden atılırsınız. Ailenizden kimse atanamaz” denilerek tehdit edildiğini belirtti. İHD Adana Şubesi’nde düzenlenen basın toplantısana HDP, HDK ve Eğitim Sen’in de aralarnda bulunduğu çok sayıda basın sivil toplum kuruluşu destek vedi.