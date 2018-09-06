Hastaneden yaralı pilot İsmet Özgür'le ilgili açıklama

Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHA Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan açıklamada şunları söyledi; “Yaklaşık olarak 15-20 dakika önce hastanemize intikal etti. İlk muayeneleri yapıldıktan sonra tomografisi ve tüm vücut taramaları yapıldı. Hastamızın şu an itibariyle genel durumu orta düzeyde. Şuuru açık. Su yutmasına bağlı bir kimyasal pinomoni şüphemiz var. Onunla ilgili göğüs hastalıkları yoğun bakımda takibe alacak. Ayaklarında da yumuşak dokuya bağlı travma var. Tedavileri başlandı şu anda"