İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Maltepe ilçesi Bostancı sahilinde özel bir helikopter kazası meydana gelmiş olup iki kişi hafif yaralı olarak kurtarılmıştır. Teknik ekipler olay yerinde gerekli araştırma çalışmalarına başlamışlardır." denildi.
6 Eylül 2018 17:29
Düşen helikopterle ilgili ilk resmi açıklama geldi
İstanbul Valiliği'nden Bostancı açıklarında düşen helikopterle ilgili açıklama yapıldı.
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