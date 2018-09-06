18 gün önce düğün yaptığı eşini bu yüzden öldürmüş

18 gün önce düğün yaptığı eşini 'Senden daha çok kazanırım' deyince öldürmüş.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - Denizli'nin Bekilli ilçesinde, 18 gün önce düğün yaptığı eşi Makbule K.'yi (24) elleriyle boğarak öldüren inşaat işçisi Ö.M. (24), mahkemece tutuklandı.

Ö.K.'nin, emniyette verdiği ifadesinde, eşiyle para yüzünden tartıştıklarını belirtip, "'Ben senden daha çok para kazanırım' dedi. Bunu sürekli söyledi, küfredip, üzerime gelerek beni çok tahrik etti" dediği öğrenildi. Makbule K.'nin cenazesi ise Nazilli'de toprağa verildi.

Resmi nikahları daha önce kıyılan inşaat işçisi Ö.K. ile eşi Makbule K.'nin 18 Ağustos günü Aydın'ın Nazilli ilçesinde düğün töreni yapıldı. Çift, düğünün ardından Denizli'nin Bekilli ilçesine yerleşti. Daha önce gazinoda garson olarak çalışan Makbule K. ile eşi Ö.K. arasında, ekonomik sıkıntı ve kıskançlık yüzünden tartışmalar çıkmaya başladı.

Polis merkezine birkaç defa giden Makbule K., eşinden sürekli şiddet gördüğünü söyleyerek, şikayetçi oldu. Mahkemece Makbule K.'ye 6 ay süreyle çağırmalı koruma verildi. Ömer K.'ye ise 3 ay evden uzaklaştırma cezası verildi; ancak bu kararlara rağmen çift, birlikte yaşamaya devam etti.

Evde alkol alan Makbule K. ile eşi Ö.K., iddiaya göre, yine maddi sıkıntılar yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından Ö.K., eşini, boğazını sıkarak öldürdü. Cinayetin ardından taksiye binerek, Nazilli'ye kaçmak isteyen Ö.K., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. İfadesinde, suçunu kabul ettiği belirtip, eşinin kendisini tahrik ettiğini öne süren Ö.K.'nin "Olay gecesi birlikte alkol aldık. Aramızda para yüzünden tartışma çıktı.

Ben inşaatlarda çalışarak geçimimizi sağlamaya çalışıyorum. Tartışma sırasında daha önce gazinoda çalıştığı için 'Ben senden daha çok para kazanırım' dedi. Bunu sürekli söyledi, küfredip, üzerime gelerek beni çok tahrik etti" dediği öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ö.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan eşi tarafından öldürülen Makbule K.'ye, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Otopsinin ardından Ö.K.'nin ailesi tarafından morgdan alınan Makbule K.'nin cenazesi, Nazilli'de defnedildi.