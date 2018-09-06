Bakandan yurtlara zam açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu KYK yurtları ile ilgili son dakika açıklama yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Bu sene Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağız." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, “Bu sene Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne (KYK) bağlı yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağız” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu sene Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne (KYK) bağlı yurtlarda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacaklarını söyledi. Bakan Kasapoğlu, üniversite hayatına bu yıl başlayacak gençleri selamlayarak, “Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz, ülkemizin her şehrinde tüm hazırlıklarını yaptı ve yeni heyecanla öğrencilerimizi bekliyor. Gençlerimizin huzuru, güveni, mutluluğu bizim en büyük önceliğimiz. Çabamız ülkemizin bütün imkanları ve kaynaklarıyla onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamak. Huzuru, güveni, mutluluğu esas alan Bakanlığımızın yurtları, gençlerimizin evi, yurdu, yuvası. Başımızın tacı olan gençlerimiz için her türlü fedakarlığa hazırız. Bu bağlamda Bakanlığa bağlı yurtlarda kalacak yaklaşık 700 bin üniversiteli gence ve ailelerine önemli bir müjdemiz var. Bu sene Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüze bağlı yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağız”