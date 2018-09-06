Hakan Hepcan'ın 'ırkçılık' davası sonuçlandı

Twitter'den açıklama yapan Hepcan şunları söyledi: "Galatasaray kulübünün bana karşı açmış olduğu Gomis davasında az önce beraat aldım. Beni linç edenleri, olmadığım biri gibi göstermeye çalışan sözde hümanistleri ve o dönem arkamda durmayan Fenerbahçe yönetimini unutmayacağım. "

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Hakan Hepcan’ın tweetinin her ne kadar isim geçirilmemiş ve üstü kapalı bahsedilmişse de mağdur futbolcu Bafetimbi Gomis ‘in şahsına yönelik olduğu belirtilmişti. İddianamede, Hakan Hepcan’ın kamuoyunca bilinmiş olması, sosyal medyada takip eden kişi sayısının da fazla olması ve mağdur futbolcu Gomis’in ten rengi gözetildiğinde kamu güvenliği açısından tehlike arz ettiği öne sürülmüştü. İddianamede, Hakan Hepcan’ın mağdur futbolcuyu alenen aşağıladığı ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. İddianamede ayrıca "hakaret içeren tezahüratta bulunma" suçundan 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca 15 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılması istenmişti.