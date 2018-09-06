CHP'li belediyeye 1.5 milyonluk haciz

CHP’li Didim Belediyesi bir önceki dönemde belediye başkanlığı yapan Mümin Kamacı'nın inşaat şirketine verdiği ruhsatı bir sonraki yerel seçimlerde seçilen belediye başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın iptal etmesiyle şirketin açtığı davada 1.5 milyon lira tazminat ödemeye mahkûm edildi. Parayı verilen süre içinde yatıramayan Didim Belediyesi'ne İstanbul Anadolu 6. İcra Dairesi'nce ödeme emri gönderildi.

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, CHP'li Didim Belediyesi'nin haciz şokuyla karşı karşıya kalmasına neden olan olay 2014'te yaşandı. Dönemin CHP'li Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı yönetimindeki belediye Nehirsan İnşaat'ın iki bloktan oluşan rezidans projesine ruhsat verdi. Yerel seçimde belediye başkanı seçilen Ahmet Deniz Atabay ise verilen ruhsatı iptal etti. İnşaatı yapan şirken mağdur duruma düşünce zararlarının tazmini için dava açtı. Mahkeme Didim Belediyesi'ni Nehirsan İnşaat'a 1 milyon 405 bin 565 TL ödemeye mahkûm etti. Parayı verilen süre içinde yatıramayan Didim Belediyesi'ne İstanbul Anadolu 6. İcra Dairesi'nce ödeme emri gönderildi. Nehirsan İnşaat'ın avukatı Murat Sultansu, "Şu anda belediyenin bu parayı ödemeye gücü yok. Haciz işlemleri ile uğraşıyoruz. CHP, ekonomi için hükümete dersler vermek yerine, dönüp kendi belediyelerinin borçlarını ödemelidir. CHP'li belediyelerin kasaları boşalmıştır. En önemlisi de bu gibi haksız ve hukuksuz işlemlerle yatırımcıları küstürdüler" dedi.

CHP'Lİ BAŞKANA 38 GÜN HAK MAHRUMİYETİ

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 2006'da belediye tarafından yıkım kararı alınan bir duvarın geç yıkıldığı gerekçesiyle yargılandığı davadan 38 günlük hak mahrumiyeti aldı. Kocadon, "Hapis ve para cezası almıştık. Buna itiraz etmiştik. Yargıtay bir para cezasıyla belediye başkanlığından 38 gün hak mahrumiyeti vermiş" dedi. Kocadon, "Bir ay tatile çıkıyoruz. Anadolu halkını Bodrum'a tatile davet ediyorum. Belki onlarla sahilde bir restoranda, bir eğlence bir gece kulübünde karşılaşabiliriz" ifadesini kullandı.