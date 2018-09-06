İhsan Eliaçık: Devletin resmi dini illa olacaksa...

İlahiyatçı - yazar İhsan Eliaçık, "Gerçek bir demokratik Cumhuriyet’te resmi din olmaz. Devletin resmi dini illa olacaksa adalet olur" dedi.

Büyükçekmece Belediyesi 2. Kitap Günleri Koordinatörü, Belediye Başkan Danışmanı Tarihçi - Yazar Sacide Bolcan moderatörlüğünde okurlarıyla bir araya gelen ilahiyatçı - yazar Recep İhsan Eliaçık, Büyükçekmeceli okurlarıyla buluştu.

Büyükçekmece Belediyesi Kitap Günleri’ni çok beğendiğini belirten Eliaçık, “Özellikle bu tür kültür ve sanat faaliyetleri bizim gibi işi gücü yazmak, çizmek ve kitaplar olan insanlar için önemlidir. Kitap fuarları bizim nefes aldığımız yerledir. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Cumhuriyet’te resmi din olmaz”

Kitap fuarlarını ziyaret etmekten çok keyif aldığını belirten Eliaçık sözlerine şu şekilde devam etti, “Gerçek bir demokratik Cumhuriyet’te resmi din olmaz. Devletin resmi dini illa olacaksa adalet olur. Devletin mezhebi olacaksa eşitliktir. Devletin meşrebi olacaksa özgürlüktür. Devletin tarikatı olacaksa medeniyettir. Devletin ırkı olacaksa insanlıktır. Ben böyle düşünüyorum.”

Büyükçekmece Belediyesi yeni hizmet binasında devam eden Kitap Günleri’nde ünlü yazarların söyleşi ve imza günleri 9 Eylül tarihine kadar devam edecek.