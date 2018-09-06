İnsanlık dışı olay! Zihinsel engelli genç kıza...

Kağızman ilçesinde yaşayan G.İ., yeğeni D.İ.'yi Şubat ayında karın ağrısı şüphesiyle ilçedeki devlet hastanesine götürdü. Burada ultrason çekimi yapılan D.İ.'nin 20 haftalık hamile olduğu belirlendi. D.İ.'nin Kars Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu tarafından 30 Mart 2015'de düzenlenen yüzde 50 oranında hafif derecede mental geriliğinin bulunduğuna ilişkin rapor üzerine, hastane yetkilileri savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında anne Songül İ. ile teyze Emine İ.'nin, D.İ.'ye akıl hastalığından yararlanarak fuhuş yaptırdıkları tespit edildi. İfadesine başvurulan D.İ., teyzesinin kendisini 'temizlik yapma' adı altında fuhuş yaptırmaya götürdüğünü söyledi. Gözaltına alınan anne ve teyze suçlarını itiraf ederek fuhuş yaptırdıkları kişilerin isimlerini verdi.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Songül ve Emine İ. kardeşlerin isimlerini verdiği ilçede yaşayan 11 kişi, 23 Şubat 2018'de gözaltına alındı. Şüphelilerden Aslan Ş. (46), Celil B. (46), Engin Ş. (50), Mahmut D. (50), Sümer B. (52), Battal A. (55), Vehdet G. (60), Mustafa T. (64) ve Fethi A. (71) ile anne ve teyze tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.A. (59) ile T.Ç. (48) ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haziran ayında doğum yapan D.İ. ile bebek devlet korumasına alındı.

BEBEĞİN BABASI DNA İLE BELİRLENECEK

Kars Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 9'u tutuklu 11 kişi hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıla kadar, tutuklanan anne ve teyze hakkında ise 'nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım ve fuhuşa aracılık etmek' suçlarından 15,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, Erzurum Atatürk Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'nda düzenlenen raporda D.İ.'nin ruh bakımından kendisini savunabilecek durumda olmadığı, fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin yeterince gelişmediğinin tespit edildiğine değinildi. D.İ.'ye aynı kurumdan verilen psikiyatri adli heyet raporunda ise beyanlarına itibar edilemeyeceği bildirildi. İddianamede, bebeğin soy bağının tespiti için sanıklardan alınan kan örnekleri ile bebeğin kan örneklerinin Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda gönderildiği belirtildi.

HTS KAYITLARI FUHUŞ TRAFİĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI

İddianamede teyze Emine İ.'nin kullandığı GSM hattına yönelik HTS kayıtlarında sanıklardan tümümün trafik akışı olduğu ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklardan Fethi A.'nın 23 Şubat 2017-23 Şubat 2018 tarihleri arasında Emine İ.'yi 815 kez aradığı tespit edildi. Aynı tarihlerde, Mahmut D.'nin 521, Vehdet G.'nin 394, Battal A.'nın 376, Celil B.'nin 153, Mustafa T.'nin 104 defa D.İ.'nin teyzesi ile telefonla görüştükleri belirlendi. İddianameyi hazırlayan savcı, HTS kayıtlarını dikkate alarak şüphelilerin beyanlarına itibar edilmediğini vurguladı.

AVUKAT ÇAPKURT: İNSANLIK DIŞI

Baro tarafından D.İ.'ye atanan Avukat Fettah Çapkurt, yargılamaya 17 Ekim'de başlanacağını söyledi. Avukat Fettah Çapkurt, mağdurenin karşı karşıya kaldığı fiilin insanlık, ahlak, vicdan dışı olduğunu bildirdi. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten Çapkurt, "2 tutuksuz sanığın da ilk duruşmada tutuklanması için mahkemeye talepte bulunacağız. Mağdurenin zihinsel engelli olması, annesi ve teyzesi tarafından da bu suça itilmesi daha da acı bir durum. Bu aşamada özellikle kadın örgütlerine, kadın hakları savunucularına da çağdıra bulunmak istiyorum. 17 Ekim tarihinde bu davanın tarafı olmalılar. İdama karşı biri olarak idam cezaları gelecekse çocuklara, bizim dosyamızdaki zihinsek engelli bir kişiye yapılan insanlık dışı eylemi yapanlar için getirilmelidir" diye konuştu.