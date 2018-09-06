6 Ekim'de silah altına alınacak bedelli askerlik 2. celp bilgileri e-devlet'te yayınlandı.
6 Eylül 2018 09:42
Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Açıklandı
6 Ekim'de silah altına alınacak bedelli askerlik 2. celp bilgileri e-devlet'te yayınlandı.
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