6 Eylül 2018 09:42

Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Açıklandı

Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Açıklandı
6 Ekim'de silah altına alınacak bedelli askerlik 2. celp bilgileri e-devlet'te yayınlandı.
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6 Ekim'de silah altına alınacak bedelli askerlik 2. celp bilgileri e-devlet'te yayınlandı.

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