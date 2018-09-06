Berkay Ustabaş yine tahliye edilmedi

Berkin Elvan’ın cenazesine katıldığı gerekçesiyle 5 Ocak’ta tutuklanan Devrimci Gençlik Dernekleri Genel Sekreteri ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Berkay Ustabaş’ın yargılandığı davanın 3’üncü duruşması Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde görüldü.

Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde bulunan Ustabaş, 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya getirilmediği için SEGBİS aracılığıyla savunma yaptı. Duruşmayı HDP milletvekilleri Hüda Kaya, Züleyha Gülüm ve Serpil Kemalbay ile ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi Alper Taş da izledi. Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan da duruşmayı izleyenler arasında yer aldı. Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada savunma yapan Ustabaş, “Üç duruşmadır bu mahkemenin siyasi olduğunu söyledim. Bu davanın iki yanı var: Biri siyasi, ikincisi ise hukuki” dedi.

Davada tutuklu yargılanan sanık Helin Bölek’in savunmasını ‘suç işliyorsunuz’ diyerek kesen hâkim, avukat Çiğdem Akbulut’un da duruşma salonundan çıkarılması talimatı verdi. Hâkimin tutumuna tepki gösteren avukatlar duruşma salonunu terk edince, salonda sadece Ustabaş’ın avukatı Erman Öztürk kaldı. Ustabaş’ın SEGBİS aracılığıyla yaptığı savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Helin Bölek ve Berkay Ustabaş’ın tutukluluk hallerinin devamına, mahkeme heyetinin reddi talebinin bir üst mahkemeye gönderilmesine, Helin Bölek’in savunmasının yeniden alınmasına, bir sonraki duruşmanın ise 1 Kasım 2018, saat 13.30’a ertelenmesine karar verdi.