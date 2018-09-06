Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
6 Eylül 2018 07:53
İstanbul'da fabrika yangını!
İstanbul Beylikdüzü Mermerciler Sanayi sitesinde bulunan etiket üretimi yapan fabrikanın depo kısmında yangın çıktı.
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