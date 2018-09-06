6 Eylül 2018 07:53

İstanbul'da fabrika yangını!

İstanbul'da fabrika yangını!
İstanbul Beylikdüzü Mermerciler Sanayi sitesinde bulunan etiket üretimi yapan fabrikanın depo kısmında yangın çıktı.
+ A -

Paylaş

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çok Okunanlar

Güncel