Valiliğin kararına rağmen skandal görüntü

DHA - Açıklama yapan öğrenciler, can güvenliklerinin hiçe sayıldığını belirtti. Öğrenciler çalışmalar sırasındaki sesler nedeniyle ders işlemekte zorluk çektiklerini söylediler.

Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin etrafındaki AVM ve rezidans inşaatı nedeniyle, okulun hemen yanında korkutan görüntü oluştu. Hafta sonu yağışla birlikte okulun hemen yanındaki kazı alanında toprak kayması meydana geldi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bu aşamada hafta sonu meydana gelen yağışların yol açabileceği herhangi bir risk ihtimaline karşın bugün saat 14.00 itibariyle haberlere konu binadaki öğrencilerin diğer mevcut atölyelere taşınma işlemi gerçekleştirilmiştir" denildi. Ancak bazı öğrenciler saat 17.00 sıralarında uçurumun kenarındaki okul binasında görüntülendi. Bazı sınıflarda öğrencilerin olduğu görüldü.



ÖĞRENCİLER ŞİKAYETÇİ...

Okul çıkışında öğrenciler DHA'ya konuştu. Toprak kayması nedeniyle korku yaşadıklarını belirten bir öğrenci, "Bizim olduğumuz bloğun yanında toprak kayması oluyor. İster istemez korku yaşıyoruz. İnşaat sesleri ders işlememize engel oluyor" diye konuştu.



"CAN GÜVENLİĞİ HİÇE SAYILIYOR"

Seslerden dolayı ders işlemekte sıkıntı çektiklerini söyleyen başka bir öğrenci ise, "Zaman zaman toprka kayması yaşanıyor. Endişeliyiz. Can güvenliği hiçe sayılıyor" ifadesini kullandı.

Bir başka öğrenci ise, "Korku ve panik oluyor; ama yapacak bir şey yok. Biz elimizden geleni yaptık. Yürüyüş yaptık, imzalar topladık; fakat bu inşaatı durduramadık. Aşırı derecede gürültü var" dedi.

Bir öğrenci ise "Çok ses geliyor. İnşaat alanından geçiyormuş gibi üstümüz başımız toz içinde kalıyor" şeklinde konuştu.



"DİĞER MEVCUT ATÖLYELERE TAŞINMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR"

Valiliğin yaptığı açıklama ise şu şekilde:

"Bazı basın yayın organlarında yeni yapılan inşaat dolayısıyla İstanbul Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin riskli duruma gelen binalarında eğitim öğretime devam edildiği yönünde yayınlar yapılmaktadır. Arsa sahibi Bulgar Eksarhlığı Vakfı ile varılan mutabakat doğrultusunda yeni okul yapılana kadar, öğrencilerimiz aynı arsanın bir başka bölümünde yapılan alt katı atölye, üst katı dersliklerden oluşan 2 katlı 50 derslikli prefabrik binalarda eğitim alacaktır"

"Geçici Prefabrik okul binalarının teslim alma ve kabul süreci devam etmektedir. Bu aşamada hafta sonu meydana gelen yağışların yol açabileceği herhangi bir risk ihtimaline karşın 5 Mart 2018 günü saat 14.00 itibariyle haberlere konu binadaki öğrencilerin diğer mevcut atölyelere taşınma işlemi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Bulgar Eksarhlığı Vakfı ile yapılan protokol kapsamında kamunun herhangi bir zararı sözkonusu olmayıp, riskli duruma gelmiş eski okul binaları yıkılarak aynı kampüs içinde yeni okul binaları yüklenici tarafından bilabedel yapılacaktır"