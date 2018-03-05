Güvenlik gerekçesiyle bugün kapalı olan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin yarın da kapalı olacağı öğrenildi.
5 Mart 2018 18:28
Büyükelçilik yarın da kapalı olacak
Güvenlik gerekçesiyle bugün kapalı olan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin yarın da kapalı olacağı öğrenildi.
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