İzmir'de Dersim için ortak inisiyatif

İzmir Munzur Ekoloji Meclisi çağrıcıları, İzmir Dersim Kültür ve Dayanışma Derneği ve Demokratik Alevi Dernekleri İzmir Şubesi, Dersim’deki orman yangınlarıyla ilgili ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda ortak açıklamayı okuyan Demokratik Alevi Dernekleri İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ozan “İzmir Munzur Ekoloji Meclisi çatısı altında ilimizdeki yaşanacak orman yangını, çevre sorunu, vb. çevre felaketlerine acil ve organize müdahale etmek üzere gerekli hazırlıkların ardından yeterli eğitimi almış ekipler ve gerekli teçhizat ile harekete geçeceğimizi ilan ediyoruz’’ dedi.

ÇÖZÜM İÇİN KOLEKTİF ARAYIŞ

Dersim’de ve bölgede sistematik doğa tahribatı yaşandığını ve bunun korkunç boyutlara ulaştığına söyleyen Ozan, şöyle dedi. “Son dönemlerde gerek ülke genelinde gerekse ilimizde yaşanan orman yangınları ekosistemin bir bütün olduğuna, insanlığın ekosistemin bir parçası olduğu gibi ekosistemi korumakla mükellef olduğuna inanan biz Dersimlilerin endişelerini derinleştirmiştir. İster yeni rant alanları açma, isterse güvenlik gerekçesi ile başlatılan ve doğamızın büyük oranda tahribine neden olan orman yangınlarına yöneticilerin ve kamunun farklı yaklaşımlar sergilemesi Dersimliler arasında infiale yol açmış ve kendi içimizde çözüm gücü olmak adına kolektif bir arayışa itmiştir.”

‘YANGINLAR BİLİNÇLİ BİR YAKLAŞIMLA SÖNDÜRÜLMEDİ

Dersim’de operasyonlar sonrası orman yangınları yaşandığını ve yine yanan bölgelerin güvenlik gerekçesi ile yasaklı bölge ilan edildiğini belirten Ozan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son on yıllarda Dersimde yaşanan orman yangınlarının neredeyse tamamının gerekçesi güvenlik kaygısı olarak ifade edildi. Güvenlik gerekçesi ile aslında bu ülkenin hem maddi hem moral değerleri büyük bir yıkıma uğratıldı. Hektarlarca orman içindeki yüzlerce canlı ve endemik bitki örtüsü yok edildi. Resmi olarak görevli tüm kurumların anında müdahale etmesi ve organize bir çaba ile sonuca varması gereken yangınlar bize göre bilinçli bir yaklaşımla söndürülmedi. İlimizdeki bir avuç doğa aktivistinin çabası ve ısrarı ile günler sonra bazı alanlarda müdahale izni verildi. Yine resmi olarak görevli ekiplerin dahli olmadan, insanlarımızın çabası ile orman yangınlarına kısmi müdahale gerçekleşti. Bergama’dan, Fırtına Vadisi’ne, Loç Vadisi’nden, Hasankeyf’e, Akkuyu’ dan Sinop’a bir bütün olarak doğamızın tahribine göz yummadık ve Dersimliler olarak itirazların bir parçası olduk’’

‘ORMAN YANGINLARINA ACİL MÜDAHALE İÇİN ÖRGÜTLENMEYE GİDİYORUZ’

“Aynı kolektif yaklaşımı ülkemizdeki tüm ekolojistlerden beklemekte hakkımız diye düşünüyoruz” ifadesini kullanan Ozan, şunları söyledi. “Ancak ne dayanışmasına ihtiyaç duyduğumuz kurumlar yeterli itirazı yükseltti ne de toplumumuz organize bir çalışma gerçekleştirdi. Bütün bu nedenlerden dolayı biz İzmir’de yaşayan Dersimliler gerçekleştirdiğimiz bir dizi görüşme sonrası özellikle ilimizde yaşanan orman yangınlarına doğrudan ve acil müdahale edebilmek adına bir örgütlenmeye gitmiş bulunmaktayız.’’

Dersimlilere değil, ekosisteme dair duyarlılığı olan herkese çağrı yaptıklarını belirten Ozan, şu ifadeleri kullandı: “İzmir Munzur Ekoloji Meclisi olarak yarından itibaren öncelikle ilimizde yaşanacak ve acil müdahale gerektiren çevre olaylarına organize ve hızlı bir şekilde müdahil olacağımızı, yaşadığımız tüm yerlerde gerçekleşecek çevre sorunlarına da aynı duyarlılıkla yaklaşacağımızı gerekli ekipman ve ekip desteği ile hazır olacağımızı İlan ediyoruz.”