Sulama kanalına giren Muhammed boğuldu

Olay, öğle saatlerinde, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Suriyeli Muhammed Yosef, iddiaya göre, yüzmek amacıyla kanala girdi. İyi yüzemediği öğrenilen çocuk, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen su altı polisleri ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu Muhammed Yosef'in cansız bedenine ulaşıldı. Suriyeli çocuğun sudan çıkarılan cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.