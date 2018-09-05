Babasının ölüm haberini veren doktora saldırdı

Sinan KABATEPE / EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - Zonguldak'tan Düzce'ye sevk edilen kanser hastası, yolda fenalaşınca Ereğli'de götürüldüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Doktor Veyis Turan, hastanın ölüm haberini verince ölen kişinin oğlu H.T.'nin saldırısına uğradı. Doktora saldıran H.T., polis merkezine götürüldü.

Olay öğle saatlerinde, Ereğli'de bulunan özel hastanede meydana geldi. Zonguldak'taki hastaneden Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve mide kanseri olduğu öğrenilen İ.T. yolda fenalaşınca Ereğli'de bulunan özel hastaneye getirildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen İ.T. kurtarılamadı.

Ölüm haberini aileye vermek için gelen Anestezi Uzmanı Dr. Veyis Turan, ölen İ.T.'nin oğlu H.T.'nin saldırısına uğradı. Hastane görevlileri ve vatandaşların araya girmesi doktora saldıran H.T. sakinleştirildi. Aldığı darbelerle etkilenen Veyis Turan kontrol amacıyla hastanenin acil servisine götürüldü. H.T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Özel hastanenin başhekimi Ercan Yalçın, "Hasta, Zonguldak'tan Düzce'ye nakil yapılırken yolda fenalaşarak hastanemize kabul edilmiş. Terminal yani son dönemde bir hasta. Nihayetinde hasta yolda kötüleşmiş. Özellikle kanser hastalığında son dönemlerinde tedavi mümkün olmuyor. Uygulanan şiddetin gerekçesi nedir anlamak mümkün değil. Üzücü bir olay. İnsanlık dışı bir olay. Görev başındaki bir arkadaşımız, vefat haberini vermek için geldiğinde hasta yakınlarının şiddetine maruz kaldı. Her ne olursa olsun bir yapılan her türlü şiddete karşıyız. Bu konuda da gerekli yasal yaptırımların yapılmasını istiyoruz" dedi.