Nurdağı'nda füze başlığı olduğu öne sürülen parça bulundu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, dün akşam çobanlar tarafından ormanlıkta, füze başlığı olduğu ileri sürülen parça bulundu.

Ramazan TUNCER / NURDAĞI (Gaziantep), (DHA) - İlçe merkezine 27 kilometre uzaklıkta bulunan Kuzuoluk Mahallesi kırsalındaki ormanlıkta, dün akşam saatlerinde, çobanlar tarafından füze başlığı olduğu iddia edilen parça fark edildi.

İhbarla gelen güvenlik güçleri, Rus S-200 D balistik füze başlığı olduğu ileri sürülen parçayı incelemek üzere Sakcagözü Jandarma Karakolu'na götürdü. Parçanın menşei, nereden, ne zaman ve nasıl düştüğü oluşturulacak özel ekip tarafından yapılacak inceleme sonucu belirlenecek.