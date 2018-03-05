Kadın cinayeti zanlılarına 4 ay sonra tahliye

Kastamonu'da sığınma evinde kalan ve barışma teklifini kabul etmediği gerekçesiyle öldürülen gelininin, öldürülmesine yardımcı olduğu şüphesiyle tutuklanan zanlı, 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.

Olay, geçtiğimiz yıl Ekim ayı içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü önünde meydana geldi. İddialara göre, merkeze bağlı Karaş Köyü’nde ikamet eden Engin Kaçakoğlu, eşine şiddet uyguladığı için evden uzaklaştırma cezası aldı.

Şiddete maruz kalan Naime Kaçakoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne başvurarak, jandarma eşliğinde sığınma evine yerleştirildi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde Naime Kaçakoğlu, müdürlüğe gelen kayınvalidesi ve kayınpederinin oğullarının ilettiği barışma teklifini kabul etmedi.

Bunun üzerine Naime Kaçakoğlu’nun kayınpederi Mehmet Kaçakoğlu, oğlu Engin Kaçakoğlu’nu telefonla arayarak eşinin barışma teklifini geri çevirdiğini ve kabul etmediğini söyledi. Buna sinirlenen Engin Kaçakoğlu da, müdürlükten çıkan eşini minibüse bindiği sırada arkasından ateş ederek öldürdü. Silahlı saldırı esnasında olay yerinde bulunan Naime Kaçakoğlu’nun kardeşi Emin Kayaoğlu’da saldırıya ateş ederek karşılık verdi.

Olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan cinayet şüphelisi Engin Kaçakoğlu ile cinayetin işlenmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle babası Mehmet Kaçakoğlu tutuklanmıştı. Ablasına yönelik gerçekleşen silahlı saldırıya karşılık veren Emin Kayaoğlu ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

4 ay sonra tahliye oldu

Kastamonu Cumhuriyet Savcısı, gözden geçirme duruşmasında gelinini öldüren oğlu Engin Kaçakoğlu’na kadının ortaya çıkartılmasına yardımcı olmak ve vurulmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Kaçakoğlu’nun, kuvvetli şüphenin ortadan kalkmasından dolayı tahliyesini talep etti.

Güvenlik kamerası kayıtları ve alınan ifadeler doğrultusunda kuvvetli şüphenin ortadan kalkmasından dolayı tahliye talebini değerlendiren mahkeme heyeti, gözden geçirme duruşmasında hakkında kuvvetli suç şüphesini ortadan kaldıran sebeplerinin olma ihtimalini ve suçun vasfının değişme ihtimaline binaen Mehmet Kaçakoğlu’nun tahliyesine karar verdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma ise halen devam ediyor.