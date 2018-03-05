İki uzman çavuşa 6 yıl 3 ay hapis cezası verilirken bir uzman çavuş da 5 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. 36 er ise beraat etti.
5 Mart 2018 16:59
Fenerbahçe Orduevi’nin işgal davasında gelişme
Fenerbahçe Orduevi’nin işgal edilmesine ilişkin davada bir üsteğmen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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