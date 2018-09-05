Ziya Selçuk'tan liyakat vurgusu

Okul müdürlerine çağrı yapan Bakan Selçuk, liyakat vurgusu yaparak, “Biz ilişkileriyle değil, yeteneğiyle, becerisiyle bir yere gelmiş insanlar öne çıksın istiyoruz. Eğer bunu yapamazsak Milli Eğitim Bakanlığına dünyanın en iyi yöneticilerini getirin oradan bir şey çıkmaz. Üretim yeri mutfak, sizin bulunduğunuz yerlerdir” dedi.

120 okul müdürü ve müdür yardımcısı, Ankara’daki “Eğitimde Yönetim Süreci Çalıştayı”nda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile buluştu.

Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Bakan Selçuk, “Biz ilişkileriyle değil, yeteneğiyle, becerisiyle bir yere gelmiş insanlar öne çıksın istiyoruz. Eğer bunu yapamazsak Milli Eğitim Bakanlığına dünyanın en iyi yöneticilerini getirin oradan bir şey çıkmaz. Üretim yeri mutfak, sizin bulunduğunuz yerlerdir” dedi.

Yöneticilerden sahip oldukları makamlara neden sahip olduklarını asla unutmamaları gerektiğini isteyen Bakan Selçuk, “Biz o binalarda, o masalarda neden oturduğumuzu asla unutmamalıyız. Bu makamların hiçbirisi kariyeriniz için bulunan yerler değildir. Bunların hepsi çocukların gözlerinin ışıltısını artırmak içindir. Biz çocuklar için buradayız, başka hiçbir derdimiz yok. Bütün bütçeler, bürokrasiler, kadrolar, kariyerler çocuklar içindir” şeklinde konuştu.

“Okullarda en çok zemin yenilemeyi biz yaptık. En çok ısı yalıtımlı camı biz yaptık. En çok derslik sayısını biz artırdık. Öğrenci sayımızı biz artırdık. Bunlar eğitimin köpüğüdür” diyen Selçuk, “Biz işin aslıyla ilgiliyiz ve evrensel olana talibiz, mahalli olana değil. Medeniyet köy yollarından şehir yollarına doğru gitmez. Şehir yollarından köy yollarına doğru gelir. O yüzden bizim muhakkak surette evrensel olana talip olmamız ve milli duruşa sahip olmamız lazım. Özetlersek ‘küresel düşün yerel davran değil, yerel düşün küresel davran diyoruz’ ifadelerini kullandı.

Okul müdürlerine çağrıda da bulunan Bakan Selçuk, “Herkesin bir takım idari başarıları olabilir ama bunlar bizi büyütmez. Daha doğrusu geliştirmez. O sebeple benim sizlerden istirhamım, arkadaşlar, bu meseleyi filozofisinden başlayarak oturtmaya gayret etmeniz ve başarı hikayeleriniz konusunda bunu nasıl yaygınlaştıracağınız hususunda bize danışmanlık etmeniz, bize yol göstermeniz ve bu konularda Türkiye’yi nasıl ayağa kaldırırız, nasıl şahlandırırız konusundaki tecrübelerinizi bizimle paylaşmanız. Bizim beklentimiz bu. Bu anlamda da ‘burada yapacağımız çalışma çok verimli olacaktır’ diye düşünüyorum. Buradan ortaya çıkan sonucu belki bir kitaba dönüştüreceğiz. Belki bir eğitim programı çıkartacağız” dedi.

Bakan Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öğretmen odasına giderek, ‘Ziya Hoca’nın selamı var, gözümüze baktı ve kalbi bir selam gönderdi’ derseniz çok memnun olurum. Çünkü oradaki atmosfer çok değerli. Orası yeşerirse biz mutlu oluruz. Ve Allah rızası için bir şey yapıyoruz deriz. Yoksa güncel tartışmalarla vakit kaybederiz” ifadelerini kullandı.

Çalıştay süresince 81 ilden seçilerek gelen 120 okul yöneticisi, birbirleriyle başarı hikayelerini ve tecrübelerini paylaştı. Okul yöneticilerinin çalıştaydaki tecrübe paylaşımlarından Bakanlığın öncülüğünde gerçekleştirilecek “3 Yıllık Program”ın hazırlık sürecinde de faydalanılacak.