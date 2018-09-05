Yargıtay Başkanı YÖK'e başvurdu: '5 yıla çıkarılsın'

Hukuk fakültelerindeki eğitimle ilgili Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit tarafından YÖK'e başvuru yapıldı. Cirit, Yargıtay adına resmi başvurusunda hukuk fakültelerinde lisans eğitiminin dört yıldan beş yıla çıkarılmasını istedi.

Oya Armutçu'nun Hürriyet'te yer alan haberinde Cirit, YÖK'ün Yargıtay'ın bu taleplerini en kısa sürede olumlu şekilde sonuçlandıracağını ümit ettiğini belirterek, gazetecilere şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bir hukukçunun insan sevgisi, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalarak objektif olması, analitik düşünme ve sorgulama yeteneğinin bulunması, olayları kuşkuyla süzebilmesi gerekir. Bu niteliklerin ise öncelikle temel eğitim aşamasında kazandırılması bir zorunluluktur. Düşünmeyen, sorgulamayan, araştırmayan ve ezbere dayalı bir temel eğitim üzerine iyi bir hukuk öğretimi inşa etme şansımız bulunmamaktadır. Kaliteli bir hukuk sistemi için iyi uygulamacılara ihtiyacımız var. İyi hukukçular yetiştiremezsek, hangi sistemi getirirsek getirelim başarılı sonuçlar elde edemeyeceğimizin farkında olmalıyız. Hukuk fakültelerinde lisans eğitiminin beş yıla çıkması, birinci sınıfta hukuk sosyolojisi, hukuk felsefesi, hukuk tarihi yanında Türkçe dilbilgisi derslerinin zorunlu olmasının hizmet kalitesi bakımından yararlı olacağını düşünmekteyim."