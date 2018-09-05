Muhtar ABD'ye tepki için bunu yaptı

Polatlı ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Ömerler Mahallesi Muhtarı Nurullah Öz, geçtiğimiz Şubat ayında Afrin'e yönelik operasyona destek olmak amacıyla köylüler arasında bir kampanya yaptı. Muhtar Öz, ilk etapta 25, ikinci etapta ise 300 adet kurbanlık koyunu köyün gençleriyle birlikte Suriye sınırına götürerek Çobanbey Gümrük Kapısı’nda yetkililere teslim etti.

BÜTÜN MUHTARLARDAN DESTEK

Nurullah Öz’ün başlattığı kampanyanın ardından Polatlı’nın 95 mahalle muhtarı arasında yapılan bir kampanyayla da 150 bin lira para toplandı. Muhtar Nurullah Öz bu parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

7,5 AYLIK MAAŞINI HAZİNEYE BAĞIŞLADI

Muhtar Nurullah Öz, bu kez ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararlarına tepki göstermek için hazineye bağışladı. Öz, Polatlı Kaymakamlığına verdiği dilekçede, "Devletimizin dış güçler tarafından ekonomik saldırıya uğradığını gözlemlemekteyim. Bu nedenle küçük de olsa devletimize destek olmak ve saldırılara tavır almak maksadıyla 7,5 aylık muhtarlık maaşım olan 12 bin 450 lirayı hazineye bağışlıyorum. Hepimiz aynı gemideyiz, gemi batarsa hepimiz batarız. Biz Anadolu köylüsü olarak her daim devletimizin ve milletimizin yanındayız. Ömerler köyü olarak duyarlılığımızı ortaya koyuyoruz, inşallah bu herkese örnek olur da ekonomik saldırılara karşı tam bir seferberlik ve dayanışma içinde oluruz" ifadelerine yer verdi.