Volkan Konak yandaş yazara çiçek gönderdi

Hükümete yakın Star gazetesi yazarı Ersoy Dede, Pazar günü yayımlanan yazısında Volkan Konak’ın konserine gittiğini ve takipçilerinin kendisine ettiği hakareti yazmıştı.

Dede, yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fazıl Say’ı aramasına da değinerek şunları kaydetmişti:

“Ben de Ertuğrul Özkök’ün yazısından öğrendim... Meğer Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın zamanda annesi vefat eden dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’ı arayarak baş sağlığı dilemiş… Ben de bu vesileyle Fazıl Say’ın annesine rahmet yakınlarına sabır dilerim... Özkök, Erdoğan’ın telefonunun çok önemli olduğunu yazmış...

Tam bu yazıyı okuduğum sırada, instagram hesabıma yazılan küfürleri temizlemekle meşguldüm... Neden küfrettiler arz edeyim... Volkan Konak konserine gittim diye... Gitmeden önce de burada yazdım... ‘Dört gözle o konseri bekliyorum’ dedim... Çocuklarım ve eşimle muhteşem bir gece geçirdik... Gecenin sonunda o dev organizasyonun mimarı Polat Yağcı, aldı bizi Volkan Konak’ın yanına götürdü... Her şey çok güzeldi anlayacağınız... Fakat sonra instagram’a bir baktım... Benim bir kaç saniyesini paylaştığım ‘Gelevera Deresi’ videosunun altında bana demediklerini bırakmamışlar...”

“ÇİZGİYİ ÇİZİP NORMALE DÖNME VAKTİMİZ GELMEDİ Mİ”

Ersoy Dede kendisine edilen hakaretleri de aktararak şu ifadeleri kullanmıştı:“ Vay ben nasıl o vatan haininin konserine gidermişim... Neden vatan haini?.. Eren Bülbül’ün şehit olduğu gün, ‘PKK’lılar gelip benim evimde kalabilir’ demiş... Yuhh!.. Ya hu dün gibi hatırlıyorum, Sırrı Süreyya Önder ve arkadaşları Sinop’ta ve Samsun’da saldırıya uğradılar... O vakit Volkan Konak çıktı ve insanları sakin olmaya davet etti…

Karadeniz insanını temsil eden aklı başında bir sanatçı olarak; ‘buyursunlar gelip benim evimde kalsınlar’ dedi… Eren’in şehadetinden 4 sene evvel.. Hani vatan haini?.. ‘Benim konserime başörtülüler gelmesin’ demiş meğer... Sahiden dediyse işe yaramamış... Zira Açık Havada, yüzlerce başörtülü kız eşlik etti İzmir Marşı’na... Dahası, bilmiyorlar ki o, dinlerken herkesi hüngür hüngür ağlatan “Cerrahpaşa”yı yazan ablası da başörtülüdür Volkan Konak’ın... Böyle böyle çok zaman kaybettik... Artık bir yerde çizgiyi çizip normale dönme vaktimiz gelmedi mi?.. Hadi Erdoğan’ın Fazıl Say’la yaptığı görüşme o çizgi olsun…”

VOLKAN KONAK’TAN ÇİÇEK

Ersoy Dede, Star gazetesindeki bugünkü yazısının sonuna bir not düştü. Notta Volkan Konak konseri sonrası yaşadıklarının devamı vardı. Dede, şunları kaydetti:

“Not: Bütün bu hengamenin ortasında beni çok duygulandıran bir şey oldu.. Dün gecenin bir yarısı kapım çalındı.. Elinde dev bir çiçek buketiyle bir çiçekçi duruyordu karşımda.. Volkan Konak’tan gelmiş çiçekler.. ‘… Yazdıklarınız içimde kuvvet oldu.. İyi insanlara selamlar olsun…’ yazan bir notla.. Bizden de selam olsun iyi insanlara..”