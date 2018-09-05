Konya'daki cinsel saldırı zanlısı gözaltına alındı

Konya’nın Meram ilçesinde 22 yaşındaki bir kadın, R.S.Ç. isimli bir erkek tarafından zorla alıkonulup cinsel saldırıya maruz bırakıldı. Komşusu olan R.S.Ç. tarafından dağlık alanda cinsel saldırıya uğrayan kadın, olanları ailesine anlattı.

Cinsel saldırı ve kastan yaralama

Karakola giderek R.S.Ç. hakkında şikayette bulunan kadın ifadesinde, “Yumruklarıyla beni darp ettikten sonra olay yerinden ayrıldı” dedi. Kadının şikayeti üzerine Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü araştırma bürosu ekipleri R.S.Ç.’nin gidebileceği adreslerde çalışma başlattı. Ekipler, kısa süre sonra berberde tıraş olduğunu tespit ettikleri R.S.Ç.’yi buradan gözaltına aldı. Polisteki sorgusu süren R.S.Ç., ‘ cinsel saldırı ve kasten yaralama’ suçlarından adliyeye sevk edilecek.