ABD maslahatgüzarı'ndan İdlib açıklaması

ABD Maslahatgüzarı Türkiye ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisinin "İdlib ile ilgili Türkiye ile yakın temas içindeyiz" açıklamasının ardından ABD Maslahatgüzarı da Türkiye ile ilgili bir açıklamada bulundu.

ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, "İdlib'e müdahale ile ilgili Türkiye ile aynı endişeleri taşıyoruz" dedi



ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, İdlib'e yönelik operasyonla ilgili bir açıklama geldi. Kosnet, "İdlib'e müdahale ile ilgili Türkiye ile aynı endişeleri taşıyoruz" dedi.Rusya'nın Ankara Büyükelçisinin "İdlib ile ilgili Türkiye ile yakın temas içindeyiz" açıklamasının ardından ABD Maslahatgüzarı da Türkiye ile ilgili bir açıklamada bulundu. ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, "İdlib'e müdahale ile ilgili Türkiye ile aynı endişeleri taşıyoruz" dedi.

ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, İdlib'e yönelik operasyonla ilgili bir açıklama geldi. Kosnet, "İdlib'e müdahale ile ilgili Türkiye ile aynı endişeleri taşıyoruz" dedi."Zirve kapsamında çözümün üretilmesi için mükemmel bir fırsat doğacaktır. Suriye'nin kuzeyindeki durumla ilgili Türkiye ile temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Volkan Bozkır da, Türkiye'nin tek arzusunun, sivillerle militan grupların ayırt edilmesi olduğunu söyledi.