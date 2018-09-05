Avukata silah doğrultmuştu... Odasından çıkanlar şoke etti

Karakolda avukatı dövüp, silah doğrultan komiserin odasında çok sayıda sopa ve nunçaku gibi aletler çıktı.

İstanbul Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir komiserin, polis merkezinde avukata önce copla vurması sonra da silah doğrultmasını Kanal D Haber ekrana taşımıştı. Hakkında soruşturma başlatılan komiserin makam odası da arandı. Odada çok sayıda silah, sopa ve nunçaku gibi aletler çıktı.

Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra harekete geçen savcılığın talimatıyla Gasp Büro Amirliği polisleri kadın avukata sopayla vuran ve silah doğrultan komiserin odasında arama yaptı.

Aramalar sırasında bir polis merkezinde bulunmaması gereken nunçaku ile çok sayıda sopa ve çok sayıda silah bulundu. Polislerin yaptığı aramaya, karakolda dayak iddialarıyla gündeme gelen Araştırma Büro Amirliği'ndeki diğer polisler tepki gösterirken, diğer odalarda da arama yapıldı.