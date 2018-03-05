Edirne'de yakalanan Yunan askerler hakkında karar

DHA - Edirne - Engin ÖZMEN - Edirne'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yaparken, devriyeleri sırasında Türk tarafına geçtikten sonra gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in avukatlarının tutuklulukların kaldırılmasına yapılan itirazı, 1'inci Sulh Ceza Hâkimliği'ne kabul edilmedi. Hâkimlik, 2 Yunan askerinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Avukatların hâkimliğe verdiği itiraz dilekçesinde, askeri casusluk suçunun işlenmediğini ve Yunan askerlerin yanlışlıkla askeri yasak bölgeye girdiğini ileri sürerek, bu nedenle Mitretodis ile Kouklazis'in tutuksuz yargılanmak üzere sınır dışı edilmelerini talep ettikleri öğrenildi.