Emsallik dava: Uyuyan şoför için tazminat

Şeyma Ulusoy/ SÖZCÜ - İstanbul-Giresun seferini yapan yolcu otobüsü geçtiğimiz yıl şoförünün uyuması yüzünden şarampole yuvarlanmış feci kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş 36 kişi de yaralanmıştı.

Otobüs kazasında eşi Seyhan Kepir’i kaybeden kendisi de yüzde 15 malul kalan Fikri Kepir, otobüs firmasına 200 bin TL’lik tazminat davası açtı.

İstanbul’dan Giresun’a giden yolcu otobüsü 5 Ağustos 2017'de Merzifon ilçesi Kayadüzü mevkiinde şoförün uyuması yüzünden kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada şoförle birlikte 6 kişi hayatını kaybederken 36 kişi de yaralandı.

KAZA MOLADAN YARIM SAAT SONRA MEYDANA GELDİ

Şoför İhsan Güleryüz'ün yönetimindeki otobüsün en son Çorum’un Osmancık ilçesinde mola verdiği moladan yaklaşık yarım saat sonra da kazanın meydana geldiği kayıtlara geçmişti. Kaza yapan yolcu otobüsünde eşi Seyhan Kepir'i kaybeden ve kendisi de yaralandığı için yüzde 15 oranda sakat kalan Fikri Kepir, şehirler arası yolcu taşıyan otobüs firmasına ve sahibine Bakırköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde manevi tazminat davası açtı.

ŞOFÖR SEYİR HALİNDEYKEN UYUYAKALMIŞ



Fikri Kepir avukatı aracılığı ile Bakırköy 4. Asliye Mahkemesi'ne verdiği dava dilekçesinde; “Fındıkkale Ulaşım Ticaret Sanayi Ltd. Şti'nin işleteni ve Hülya Güngör'ün maliki olduğu otobüs Merzifon ilçesi sınırlarında karıştığı tek taraflı ölümlü ve yaralamalı kaza neticesinde müvekkillerim Fikri Kepir'in eşi Seyhan Kepir vefat etmiştir. Müvekkilim Fikri Kepir de olay sırasında yaralanmıştır. Sağlık kurulu raporuna göre yüzde 15 oranında kaza sonrasında malul kalmıştır.” denildi.



Kazanın İhsan Güleryüz’ün direksiyon başında uyuya kalması sonucu meydana geldiği ortaya çıktı.

“KARAR VERİLİRKEN TEK ŞOFÖRLE SEYAHAT EDİLDİĞİ NAZARA ALINMALI”

“Söz konusu kazanın meydana gelmesinde aracın sürücüsü olan İhsan Güleryüz seyir halindeyken uyuduğundan, asli kusurlu ve sorumludur” diyen avukat İnan Deniz Dinç, “ Müvekkillerime atfedilebilecek herhangi bir kusur bulunmamaktadır. Karar verilirken ceza dosyası bilgileri celp edilmeli ve seyahatin tek bir sürücü ile gerçekleştirildiği de nazara alınmalıdır” dedi.

Müvekkillerinin kaza nedeniyle büyük elem ve keder içinde olup manevi olarak da büyük bir yıkıma uğradıklarını ileri süren Kepir ailesinin avukatı İnan Deniz Dinç, dilekçenin devamında şu ifadeler yer verdi; “Bu üzüntülerini bir nebze olsun azaltabilmek için Fikri Kepir için 100 bin TL her bir çocuk için 50 bin TL olmak üzere 200 bin TL manevi tazminat talep ediyoruz”