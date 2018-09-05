AİHM, Kavala’ya öncelik verecek

AİHM, öncelikli inceleme prosedürünü, 1 Kasım 2017 tarihinden beri tutuklu bulunan Osman Kavala için devreye soktu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) daha önce Türkiye’de tutuklu bazı gazeteciler ve akademisyenler için devreye soktuğu öncelikli inceleme prosedürünün 1 Kasım 2017’den bu yana tutuklu bulunan Osman Kavala için de uygulanmasına yeşil ışık yaktı.

Hürriyet gazetesinden Güven Özalp'in haberine göre, Kavala’nın uzun süredir tutuklu olmasına karşın hakkında henüz iddianame hazırlanmaması üzerine avukatı AİHM’ye başvurarak öncelikli prosedür talebinde bulunmuştu. AİHM, yaptığı değerlendirme sonrasında 23 Ağustos’ta bu talebi yerinde bularak Kavala’nın başvurusuna öncelik vermeyi kabul etti.