AOÇ arazisine 15 Temmuz Müzesi

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre müzenin yapılacağı yerden çıkarılan topraklar, ormanlık alanın başka bölümünde yığıldı. Müzenin yapılacağı alanda inşaat yapılmasıyla AOÇ'nin, önemli bir yeşil alanını daha kaybedeceği belirtiliyor. Söz konusu haber şöyle devam ediyor:

Hafriyat yığdılar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla darbe girişiminde yaşamını yitiren 250 kişi adına 15 Temmuz Müzesi yapılması kararlaştırılmıştı. Müzenin yapılacağı yer olarak da Saray'ın karşısındaki AOÇ arazisi belirlendi. Ankara Atlı Spor Kulübü ile Saray arasındaki ağaçlık bu bölge, AOÇ’den geriye kalan yeşil alanların başında geliyordu.

15 Temmuz Anıtı’nın yanındaki alanda, inşaat çalışmalarına başlandı. Ormanlık alan içerisinde inşaat için geniş bir yol açıldı. Gün boyunca çalışan iş makineleri sebebiyle ormanlık bölgenin oldukça tahrip olduğu gözlendi. Binanın yapılacağı alanın açılma çalışmaları sürerken, çevresine fore kazıkların dikildiği görüldü.

15 Temmuz’da açılacak

Alınan bilgiye göre, müzenin en alt iki katı otopark olacak. Müzede, darbe gecesi yaşananlar anlatılacak. Darbeciler tarafından katledilen 250 yurttaşa ait özel eşyaların da müzede sergilenmesi planlanıyor. Müzenin gelecek yıl 15 Temmuz’da açılması öngörülüyor.

Saray da AOÇ arazisi üzerinde yapılmış, bu durum meslek odaları ve muhalefet partilerinin tepkisine neden olmuştu. Başlatılan yargısal süreç sonunda, mahkemeler AOÇ üzerinde Saray yapılmasına onay vermişti.