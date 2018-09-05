İzmir-İstanbul otoyoluyla ilgili Danıştay kararı: Yol bitti

Bu sürede yolun yüzde 98’inin tamamlandığı vurgulanarak kararda “Yol tamamlanma aşamasına geldi ve ekonomiye katkı veriyor” denildi.



İzmir Barosu ’nun çevre sorunları yaratacağı gerekçesiyle İzmir-İstanbul Otoyolu’nun yapımına karşı açtığı davada Danıştay 14. Dairesi, 7 yıl sonra karar verdi. Bu sürede yolun yüzde 98’inin tamamlandığı kaydedilen kararda “ Yol tamamlanma aşamasına geldi ve ekonomiye katkı veriyor” denildi.

Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım tarafından ÇED aranmaksızın temeli atılan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol Projesi’ne karşı İzmir Barosu 2011 yılında yargıya başvurmuştu. Daha sonra Konak Belediye Başkanı seçilen Baro Başkanı Sema Pekdaş’ın imzasını taşıyan başvuru dilekçesinde, yaklaşık 421 kilometre uzunluğundaki projede ÇED aranmamasının, ileride giderilmesi olanaksız çevre zararları oluşturabileceğine dikkat çekilmişti.

Kamu yararı var

Ancak Danıştay 14. Dairesi başvuruyla ilgili kararını, aradan yaklaşık 7 yıl geçtikten sonra verdi. Projenin yüzde 98 oranında tamamlandığı belirtilen kararda, “Bu yatırımların ekonomik ve sosyal hayata yaptıkları katkıyla çevreye zarar verme durumları karşılaştırıldığında, üretim ve işletmelerinden vazgeçilmesinin, giderilmesi mümkün olan çevresel etkilerden daha olumsuz etkilere yol açacağından, hukuka ve kamu yararına aykırılık bulunmamaktadır” denildi.

İzmir Barosu avukatlarından Senih Özay, “Bu hukukta görülmüş duyulmuş şey değil” yorumunu yaparken, baronun yeni yönetiminin karara tepki göstermemesini de kınadı