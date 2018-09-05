Yargıtay mahkemeye sordu: Niye 12.100 TL

Yargıtay, mahkemeye otelin sahibine verilen 12 bin 100 TL cezayı “Hangi kritere göre verdin, açıkla” sorusunu yöneltti.

8’ER YIL İSTENDİ

Avustralya’da yaşayan Yeni Zelandalı Uzman Psikolog Keshia Handa (31), 2015 yılının Eylül ayında arkadaşlarıyla birlikte İstanbul’a geldi. Dans tutkunu genç kadın 20 Eylül gecesi Beyoğlu’ndaki Büyük Londra Oteli’nin teras katında düzenlenen salsa partisine katıldı. Handa, ilerleyen saatlerde gittiği tuvalette sıra olduğunu görünce yan tarafta bulunan havalandırma boşluğunu çevreleyen duvara oturdu. Ancak 20 metre yükseklikten düşerek beton zemine çakıldı. Genç kadın olay yerinde öldü. Otel sahibi İbrahim Hüzmeli ve otelin teknik işlerinden sorumlu çalışanı Enver Karadaş hakkında ‘bilinçli taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 8’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

HANDA’YI SUÇLADILAR

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık İbrahim Hüzmeli, havalandırma boşluğunun boyandığını, boşluğu kapatan çelik ızgaranın telle bağlandığını anlatarak, “Burası oturma yeri değildir. Handa zıplayarak oturması sonucu düşmüştür” dedi. Diğer sanık Enver Karadaş ise boşluğu kapatan çelik ızgarayı kendisinin telle bağladığını belirtti. Dava sürecinde mahkeme tarafından alınan ilk bilirkişi raporunda genç kız ve otel sahibi aynı oranlarda kusurlu bulundu. İkinci bilirkişi raporunda ise otel sahibinin kusur oranı yüzde 30, Handa’nın yüzde 60 olarak bildirildi.

İYİ HAL İNDİRİMİ

Mahkeme geçen yıl eylül ayındaki karar duruşmasında otel sahibi İbrahim Hüzmeli’yi ‘taksirle adam öldürmek’ suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimiyle bu ceza 1 yıl 8 aya düşürüldü. Ardından günlüğü 20 TL’den 12 bin 100 TL para cezasına çevrildi. Diğer sanık Enver Karadaş ise beraat etti. Karar duruşmasının ardından “İnsan öldürmenin bedeli 12 bin TL mi?” diye tepki gösteren baba Sumant Handa, davayı Yargıtay’a taşıdı.

GEREKÇESİZ HÜKÜM

Baba Handa’nın avukatı Gökhan Cindemir tarafından temyiz edilen davada Yargıtay yerel mahkemenin kararını ‘gerekçesiz hüküm kurduğu’ gerekçesiyle bozdu. Yargıtay bozma kararında “Olayın oluşuna, sanıkların kusur oranına ve hangi bilirkişi rapor ve hangi gerekçe ile iştirak edildiğine ilişkin tespit ve kabul yapmadan gerekçesiz hüküm kurulmuştur” dedi. Bozma kararıyla birlikte Keshia Handa’nın ölümüyle ilgili dava yeniden görülecek.