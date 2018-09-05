Çifte cinayet sanığına, keşif yaptırıldı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, tartıştığı Mahalle Muhtarı Fahrettin Yiğit (63) ile yanında bulunan arkadaşı İsmail Tarım'ı (62) pompalı tüfek ile vurarak öldüren Hasan Taşdemir'in (41) yargılanması olay yerinde yapılan keşif ile devam edildi. Jandarmanın geniş güvenlik önlemleri aldığı keşif yerine getirilen Taşdemir, işlediği çifte cinayeti soğuk kanlılıkla anlattı.

Yenişehir ilçesinde, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında işlenen cinayette Hasan Taşdemir, aralarında husumet bulunan Akpınar Mahallesi Muhtarı Fahrettin Yiğit ile karşılaştı. Yaşanan tartışmanın ardından Taşdemir, evinden aldığı pompalı tüfek ile Fahrettin Yiğit ve İsmail Tarım'a ateş etti. Saçmaların vücuduna isabet ettiği Yiğit olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan arkadaşı İsmail Tarım ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cinayet sonrası yakalanan Hasan Taşdemir tutuklandı.

Hakkında İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten adam öldürmek' suçlarından iki kez ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Taşdemir, daha önceki yargılamada verdiği ifadesinde, "Olay günü tarladan kahveye gidip arkadaşlarımla çay içtim. Amacım bir süre sohbet ettikten sonra tekrar tarlaya gitmekti. Yanıma gelen Fahrettin, bana hakaret etti. Ona bir şey yapmadım. Eve gidip silahımı aldıktan sonra tarlaya yürüyordum. Yolda yine karşıma çıktı ve bana küfürler etmeye başladı. Bende ayaklarına ateş ettim. Yanında bulunan İsmail Tarım'ı görmedim. Fahrettin yine üzerime gelince ateş etmeye devam ettim. Amacım onu korkutmaktı" dedi.

Hasan Taşdemir'in yargılanması bugün olayın yaşandığı Yenişehir İlçesi Akpınar Mahallesi'nde yapılan keşif ile devam etti. Jandarmanın geniş güvenlik önlemleri aldığı Akpınar Mahallesi’ne, tutuklu bulunduğu cezaevinden getirilen Taşdemir, burada hazır bulunan mahkeme heyetine işlediği cifte cinayeti anlattı yöneltilen soruları yanıtladı.

Yaklaşık bir saat süren keşfin ardından Taşdemir cezaevi aracı ile Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne geri götürüldü.