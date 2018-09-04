Astsubay ve polisin silahlı kavgası haberlerine yayın yasağı

Hürriyet/ Aziz Özen- Çekmeköy'de, astsubay Aslan Sezer ile Koruma Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Süleyman Aksoy (30) arasında çıkan ve Süleyman Aksoy’un hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan silahlı kavga görüntülerinin ortaya çıkması üzerine yayın yasağı getirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “03.09.2018 tarihinde Çekmeköy Çamlık Mahallesi Akınalp sokakta bir astsubay ile bir polis memuru arasında meydana gelen ve polis memuru S.A.’nın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan kavga olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı, soruşturma kapsamında delillerin henüz toparlanmamış olması, çeşitli basın yayın organlarında duyum niteliğinde kamuoyunu ve yargıyı yanlış yönlendirecek haberlerin yayınlanmasının olayın aydınlatılmasını zorlaştıracağı düşünülmekle, 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3/2 maddesi hükmündeki koşulların oluştuğu anlaşıldığından, soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında; İstanbul Anadolu 3.Sulh Ceza Hakimliğinin 04.09.2018 tarih ve 2018/7108 D.İş sayılı kararı gereğince, ‘Yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri v.b. isimler ile yayınlanmasının ve haberlerin önlenmesi için YAYIN YASAĞI KONULMASINA’ karar verilmiştir. Kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur” denildi.

Geçtiğimiz gün saat 07.00 sıralarında Çekmeköy Çamlık Mahallesi Akınalp Sokak’ta meydana gelene olayda, Koruma Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Süleyman Aksoy (30) ve 3 yıllık eşi olan infaz koruma memuru Deniz Aksoy ile aynı cezaevinde görevli astsubay Aslan Sezer arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı ve kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Polis memuru Aksoy ve astsubay Sezer birbirlerine ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu polis memuru Süleyman Aksoy hayatını kaybederken, olay yerinde bulunan eşi infaz koruma memuru Deniz Aksoy ve aynı cezaevinde görevli astsubay Aslan Sezer yaralandı.