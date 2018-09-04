TÜİK, ilk kez 'göçmen istatistiği' yayınlayacak

Türkiye İstatistik Kurumu, 2017 yılı Uluslararası Göç İstatistiklerini yarın yayınlayacak. TÜİK Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, uluslararası alanda her geçen gün daha da önem kazanan göç olgusunun ekonomik, siyasi, demografik, sosyal ve kültürel etkileri bulunduğuna dikkat çekildi.

Yıllık göç akış istatistikleri olarak tanımlanan yurt dışından gelen ve yurt dışına giden göç bilgisinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından idari kayıtlara dayalı olarak ilk kez üretildiği belirtilen açıklamada, “Ulusal Veri Yayımlama Takvimi’nde yer almayan ‘Uluslararası Göç İstatistikleri, 2017’ haber bülteni 05 Eylül 2018 tarihinde saat 10.00’da yayımlanacaktır” denildi.