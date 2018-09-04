O müdür görevden uzaklaştırıldı

Şanlıurfa’da düzenlenen, Kardeşlik ve Spor Projesi kapsamında havuz başında yapılan sıra gecesinde tabancayla havaya ateş açtığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan K., görevden uzaklaştırıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geçtiğimiz Ağustos ayında düzenlenen Kardeşlik ve Spor Projesi kapsamında 5 farklı spor branşından oluşan organizasyon düzenlendi. Etkinliğe farklı şehirlerden katılan sporcu ve bakanlık yöneticilerine bağ evindeki havuz başında sıra gecesi düzenlendi. Düzenlenen gecede türkücü Onur Şan, okuduğu parçalarına eşlik eden Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan K., kime ait olduğu öğrenilmeyen tabancayla peş peşe havaya ateş açtı. Hakan K.'nın tabancayla ateş açması görüntüleri bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alması üzerine, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığınca da hakkında idari soruşturma açılan Hakan K.'nın mahkeme soruşturması tamamlanana kadar görevinden uzaklaştırılmasına karar verildi. Soruşturma sürüyor.