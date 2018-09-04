Veterinerlerden açıklama: Durum kötüye gidiyor

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Necati Bozkurt, Kurban Kayramı öncesi şarbon konusunda uyarı yaptıklarını hatırlatarak "Buna rağmen önlemler maalesef yeterli olmadı, daha kötüye gidiyor" dedi.

İstanbul Tabip Odası (İTO), İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO) ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), 4 ilde görülen şarbon hastalığıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Önceki yıllar içerisinde de Avrupa ülkeleri arasında en çok şarbon vakasına rastlanan ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çeken KLİMİK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Serap Şimşek Yavuz “Hayvan etlerinin çok iyi pişmiş olması gerek” dedi.



Şarbon hastalığının ülke için kötü bir şöhret olduğunu belirten İVHO Başkanı Murat Arslan, “Biz hayvan ihracatı yapabilecek potansiyele sahip bir ülkeyiz ama sürekli olarak hayvan hastalıklarıyla adınız alınırsa ülkeler arası ticarette sıkıntılar yaşarız. Örneğin ‘deli dana’ bir ülkeye girdiği zaman hayvancılık açısından 10-20 yıl kayıp var demektir” ifadelerini kullandı.

‘ŞARBON KONUSUNDA UYARDIK’

Gazete Duvar'dan Şebnem Babat'ın haberine göre, İVHO Yönetim Kurulu Üyesi Necati Bozkurt ise geçmiş yıllardaki şarbon hastalıklarına dikkat çekerek şunları söyledi: “2014 yılında ülkemize 101 şarbon vakası görüldü. Bütün Avrupa Birliği ülkelerinde bu sayı 23 olarak karşımıza çıkmıştı. Özellikle Kurban Bayramı’nda olan hayvan hareketliliği bu vakaların artmasına neden oldu. Biz bayramdan önce yaptığımız basın açıklamasında da buna dikkat çekmiş ve şarbonu risk olarak belirtmiştik. Buna rağmen önlemler maalesef yeterli olmadı giderek ve daha kötüye gidiyor. Sadece şarbon değil diğer hastalıklarda da tüm önlemlerin alınması gerekiyor.”



‘KARANTİNA SÜRESİ UYGULANMADAN HAYVANLAR YURDA SOKULDU’

Kurban Bayramı öncesinde yüz binlerce hayvan bölge değiştirdiğini söyleyen Serap Şimşek Yavuz “Bu hayvanlarla birlikte bazı bölgelerde görülen hastalıklar diğer bölgelere taşınmış olabilir. Diğer taraftan bayram için yurt dışından getirilen çok sayıdaki hayvanın denetiminin de bu yoğunluk içerisindeki aksatılması ve özellikle karantina süresi uygulanmadan hayvanların yurda sokulması da diğer muhtemel etkenler olabilir” ifadelerinde bulundu.