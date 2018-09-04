Tuzla'da patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Tuzla'da bir iş yerinde kompresör patladı. Patlamada 1 işçi öldü 2 işçi de yaralandı.

Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL, (DHA) Olay saat 14.00 sıralarında Tepeören Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 7. Caddede bulunan bir işyerinde meydana geldi. Paslanmaz bağlantı parçaları üreten bir işyerinde üretim sırasında kompresör patladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevkedildi. Olay yeiren gelen polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak güvenlik önlemi aldı.Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldrıldı.

Yaralılardan Ramazan Ulu hastaneden hayatını kaybederken, Ahmet Doğrul ve Yavuz Yıldız isimli işçilerin tedavisi devam ediyor. Patlama sesi duyduğunu söyleyen bir vatandaş “Yan fabrikada çalışıyordum. Sesi duydum. Geldiğimde burası karışmıştı.1 kişi hayatnı kaybetmiş 2 işçi de yaralanmış. Allah rahmet eylesin“ diye konuştu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.