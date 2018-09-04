Türkiye’den Yunanistan’a tepki: İzin vermezdik…

Son dakika... Türkiye'ye gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.



Dün Dışişleri Bakanlığı tarafından, yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılış törenine Kocias'ın da katılacağı duyurulmuş, iki bakanın ikili ilişkilere dair bir görüşme gerçekleştirecekleri ifade edilmişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias, "Bazı sorunlara rağmen ikili ilişkileri geliştirmeye çalışıyoruz. Darbe girişimine karşı Türkiye'nin yanında yer aldık" açıklamasında bulunurken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan ile işbirliği ve diyaloğu çözüm olarak görüyoruz. Yunanistan'ı hedef alan darbecilerin ülkemizde barınmasına izin vermezdik" diyerek Yunanistan'a kaçarak sığınan FETÖ'cüler konusunda eleştiride bulundu.

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