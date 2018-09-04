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4 Eylül 2018 12:27
Meteoroloji az önce duyurdu: Geliyor!
Meteoroloji, "Ülkemizin Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor!" açıklaması yaptı.
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