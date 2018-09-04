İletişim dünyasının acı kaybı

İletişim sekörü bu sabah gelen acı bir haberle sarsıldı. Excel İletişim'in Başkanı Figen İsbir, hayatını kaybetti. İşbir'in bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Figen İsbir kimdir?

Figen İsbir iletişim dünyasına 1983 yılında reklam yazarı olarak adım attı. Sırasıyla Radar Reklam, Fulmar Reklam, RPM, Manajans/Thompson şirketlerinde, reklam yazarlığı, müşteri ilişkileri direktörlüğü, kreatif grup başkanlığı ve kreatif direktörlük görevlerini üstlendi. Üniversitede aldığı mühendislik eğitiminin, reklamın ve pazarlama iletişiminin gerektirdiği “analitik” düşünme gerek-şartına katkısını sürekli savunduğu bu yeni mesleğinde, “reklam mühendisi” lakabıyla da anıldı.

İçlerinde ilk ‘Kristal Elma Büyük Ödülü’nün de yer aldığı 10’dan fazla ödüllü kampanyanın yaratılma sürecinde yer aldı. İlk adıyla Reklam Yazarları Derneği olan bugün ise Reklam Yaratıcıları adını taşıyan, RYD’nin kuruluşuna öncülük etti ve ilk Başkanı oldu.1994 yılında, birikimini dünyada hızla gelişen ve Türkiye’de ise o dönemde gerçek karşılığını henüz bulmaya başlayan PR/Stratejik İletişim Danışmanlığı sektörüne taşımaya karar verdi ve Excel İletişim Danışmanlığı A.Ş’nin kuruculuğunu üstlendi.

Halen bu şirkette Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürüyor.Ayrıca İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği’nin ( İDA ) Başkanlık görevini de yürütüyor ve İDA’nın Türkiye Temsilciliğini üstlendiği Uluslararası İletişim Örgütü ( ICCO ) yönetim kurulu üyesi.