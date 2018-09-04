Trafiğe katılan araç sayısında rekor artış

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %50,1 arttı

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 731 bin 759 adet taşıtın %54,3’ünü otomobil, %16,4’ünü kamyonet, %14'ünü motosiklet, %8,2’sini traktör, %3,7’sini kamyon, %2,1’ini minibüs, %1’ini otobüs, %0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında 96 562 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 96 bin 562 taşıt içinde otomobil %58,2 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla %21,8 ile motosiklet, %13 ile kamyonet, %4,2 ile traktör takip etti. Taşıtların %2,8’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %50,1 arttı

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %50,1 arttı. Bu artış otomobilde %65,1, minibüste %70, kamyonette %71,3, kamyonda %10,1, motosiklette %23,1, özel amaçlı taşıtlarda %40,2, traktörde %17,2 olarak gerçekleşti. Otobüste ise %23,2 azalış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %24,6 azaldı

Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında %24,6 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde %25,3, minibüste %42,3, otobüste %50,4, kamyonette %38,3, kamyonda %28,2, motosiklette %7,2, özel amaçlı taşıtlarda %61,9, traktörde ise %24,5 olarak gerçekleşti.