Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Marmara Bölgesi genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin ise parçalı bulutlu olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devan edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 31

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Bursa: Az bulutlu ve açık 30

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı bulutlu 29

Erzurum: Parçalı bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38